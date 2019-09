Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD bringt eine zweite Wellness-Fashion-Kollektion mit Schauspielerin und Yogabotschafterin Ursula Karven auf den Markt. Die "Time to Relax"-Kollektion zeichnet sich durch feminin-lässige Schnitte aus, die durch besonders weiche Fasern ein angenehmes Tragegefühl versprechen. Die exklusive Kollektion ist ab dem 26. September in allen ALDI SÜD Filialen in Deutschland erhältlich.



Auch dieses Mal gehört ein bequemer Jumpsuit zur Kollektion. Hinzu kommen viele lässige Shirts und Tops in verschiedenen Schnitten und Farben, Yoga-Hosen mit ausreichend Bewegungsfreiheit sowie praktische und trendige Sport-Bustiers. Für diejenigen, die es kuschliger mögen, gibt es wärmende Yoga-Overshirts und Yoga-Jacken - selbstverständlich auch in verschiedenen Varianten und Farben.



TENCEL[TM] Lyocell- und Elastanfasern garantieren Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit



Die "Time to Relax"-Kollektion umfasst insgesamt 16 Teile. Die Farbtöne reichen von anthrazit über rauchblau, schwarz bis hin zu weiß und rosé, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Und noch eine Besonderheit verspricht die Kollektion: Die eingesetzte TENCEL[TM] Lyocell-Faser garantiert Atmungsaktivität und Weichheit und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl. Die TENCEL[TM] Lyocell-Faser wird aus dem Rohstoff Cellulose hergestellt, die aus nachwachsendem Holz gewonnen wird. Die Fasern werden mittels eines innovativen Kreislaufverfahrens produziert, was den Rohstoff-und Energieeinsatz auf ein Minimum reduziert. Das führt zu einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Herstellung.



Anziehen und Wohlfühlen: zum Yoga oder einfach zum Entspannen



"Auch meine zweite Kollektion ist ideal für alle Yoga-Übungen geeignet, denn das Material ist wunderbar angenehm auf der Haut und die Schnitte lassen jede Bewegung mühelos zu. Aber ich trage die Teile auch einfach gern, wenn ich ein paar gemütliche und entspannte Stunden für mich haben möchte", so Ursula Karven.



Die "Time to Relax"-Kollektion ist in den Größen S (36/38) bis L (44/46) zum gewohnt günstigen ALDI Preis erhältlich. So gibt es die Yoga-Tops und -Shirts bereits ab 4,99 Euro, den Jumpsuit für 14,99 Euro.



