Die 3TS5-P SSD von Innodisk liefert DWPD=2 und ist für hohe Arbeitslasten mit hoher Leistung und verbesserter Kosteneffizienz ausgelegt

Die Ingenieure von Innodisk haben unter Verwendung der neuesten vertikalen 3D-NAND-Architektur für die jüngste Generation der neuen 3D NAND TLC SSD-Reihe des Unternehmens extreme Leistung und höchste Geschwindigkeiten erreicht. Die Innodisk 3TS5-P SSD-Reihe entspricht den JESD219-Standards zur Bewältigung von Dauerlasten auf Unternehmenslevel in Anwendungsfällen, in denen Datenkompression oder -reduktion zu Verschlüsselungszwecken durchgeführt wird, ohne die normale interne Funktionsweise der SSD zu beeinträchtigen.

Die neue 3D NAND TLC SSD-Reihe bewältigt erhöhte Datenspeicheranforderungen in verschiedenen Abmessungen bei gleichbleibenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten über eine lange Lebensdauer und ist für Anwendungen mit hoher Arbeitslast ausgelegt. Da Daten in der IoT-Ära immer stärker im Mittelpunkt stehen und schnellere Datengeschwindigkeiten erforderlich sind, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten, bietet die Innodisk 3D NAND TLC eine Geschwindigkeit von zwei Drie Writes per Day (DWPD=2). So sind höhere Kapazitäten auf kleinerem physischem Raum möglich, wodurch das Potenzial mechanischer Störungen reduziert und der Luftstrom im Systemchassis verbessert wird während gleichzeitig der Stromverbrauch, die Leistungsaufnahme und die Datenschreibleistung verbessert werden. Außerdem verfügen die Laufwerke über ein integriertes hardwarebasiertes AES für die Datensicherheit.

Die Technologie kann in die 2,5" SSD- und M.2-Formfaktoren integriert werden und liefert Datendurchsatz mit einer besseren Latenz der I/O-Operationen und einem geringeren Gesamtstromverbrauch. Dies beeutet eine verbesserte Leistung für den täglichen Gebrauch und eignet sich gut für sequentielle Schreibvorgänge. Durchschnittliche Lese- und Schreib-Latenzen werden auf einem stabileren 1-TB-Laufwerk reduziert, so dass das Innodisk-Laufwerk in Kombination mit einer hohen Anwendungsnutzung eine hohe und stabile Leistung für den Anwendungsstart und die Ladezeiten von Dateien bietet.

Die dynamische thermische Drosselung hält die Laufwerke auf sicheren Datenraten, was nicht nur die Stabilität der SSDs verbessert, sondern auch die Funktion des Systems gewährleistet. Die neue Reihe eignet sich am besten für hohe industrielle Auslastungen, die eine höhere Leselatenz, einen geringeren Stromverbrauch und genügend MTBF-Zeit erfordern, um vollständige Betriebszyklen zu bedienen. Dieser neueste, führende 3D NAND SSD Flash-Speicher ist das Ergebnis jahrelanger erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

