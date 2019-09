Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, durch die diesjährige Sommerkorrektur könnte die bevorstehende Konjunkturdelle bereits vorweggenommen worden sein. Denn an den Aktienmärkten wird die Zukunft gehandelt, wobei künftige Entwicklungen in der Regel mit einem Vorlauf von sechs bis zwölf Monaten Niederschlag in den Kursverläufen finden. Das heißt:In der Realwirtschaft dürfte...

