WASHINGTON und LONDON und BERLIN, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Anwaltskanzlei Hausfeld gab heute bekannt, dass die Partner Anthony Maton und Brian Ratner die Rolle von stellvertretenden Vorsitzenden übernommen haben und gleichberechtigte Vorsitzende der Kanzlei werden, wenn der Vorsitzende Michael Hausfeld den Vorsitz im Ruhestand übernimmt. Brent Landau wird seine Tätigkeit als Global Managing Partner fortsetzen.



Sowohl Herr Maton als auch Herr Ratner waren Gründungspartner der Kanzlei und gehören zusammen mit Herrn Hausfeld, Herrn Landau und dem deutschen Partner Alex Petrasincu dem Global Executive Committee (GEC) der Kanzlei an. Als London Managing Partner von Anfang an hat Herr Maton das umfangreiche Wachstum und den Erfolg von Hausfeld in London und die weitere Expansion in ganz Europa begleitet. Auf der anderen Seite des Atlantiks in Washington, DC, leitet Herr Ratner die internationale Praxis der Kanzlei sowie die US-amerikanischen und globalen Bemühungen zur Geschäftsentwicklung.

Die Ernennung von Herrn Maton und Herrn Ratner zu stellvertretenden Vorsitzenden, die Ernennung von Herrn Landau zum Global Managing Partner im vergangenen Jahr und die jüngste Ernennung von Catherine Gill zum Global Chief Operating Officer sind Teil eines Wachstums- und Führungswechselplans, den das Unternehmen in den letzten Jahren durchgeführt hat. Die Kanzlei wird auch weiterhin von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem Ruf von Herrn Hausfeld als bahnbrechendem Rechtsvisionär und einem der weltweit wirkungsvollsten und erfolgreichsten Zivilprozessanwälte profitieren. Es wird keine Veränderung des Charakters, der Philosophie oder der Identität der Firma geben und dieser Übergang wird es Herrn Hausfeld stattdessen ermöglichen, sich mehr auf die Fälle der Firma zu konzentrieren, zukünftige Geschäfte zu entwickeln, sich für wichtige politische Ziele einzusetzen und seiner Wissenschaft und Lehre Raum zu verschaffen.

Der Vorsitzende Michael Hausfeld kommentierte die Ankündigung wie folgt:

"In den letzten zehn Jahren haben wir die Größe unseres Teams mehr als vervierfacht und verfügen heute über 11 Niederlassungen in den USA und Europa. Sowohl unsere globalen Managementherausforderungen als auch unsere Chancen sind entsprechend gewachsen. Die Zukunft, der Charakter und die Vision von Hausfeld werden unter der Leitung von Anthony, Brian und Brent gesichert, ebenso wie das Talent unserer globalen Führungsgruppe und das Engagement und die Kompetenz unseres gesamten Teams."

Anthony Maton, fuhr fort:

"Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das Michael und die Firma in mich setzen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Führungsteam in allen unseren Büros, um unsere Position als Marktführer auf der Klägerseite in kartellrechtlichen Gerichtsverfahren in Europa und den USA fortzusetzen und unsere hervorragende und sich schnell entwickelnde Praxis für handelsrechtliche Auseinandersetzungen auszubauen."

Brian Ratner, fuhr fort:

"Ich bin gespannt auf die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser neuen Rolle ergeben. Michael hat mit dem Aufbau und der Führung der Firma eine beispiellose Arbeit geleistet und wird auch weiterhin große Beiträge leisten. Zusammen mit unserem globalen Managementteam und den Beiträgen unserer großartigen Gruppe von Partnern, Anwälten und Mitarbeitern werden wir in den kommenden Jahren auf dem guten Ruf von Hausfeld als weltweit führende Kraft in komplexen Rechtsstreitigkeiten auf der Klägerseite aufbauen."

Neben dem GEC gehören Catherine Gill, Global COO, und eine Global Management Group, die sich aus GEC-Mitgliedern und einigen weiteren Partnern aus allen Hausfeld-Büros zusammensetzt, zur Führung des Unternehmens: Brüssel/Paris Geschäftsführender Gesellschafter Laurent Geelhand, die Partner Nicola Boyle und Lianne Craig aus London, Melinda Coolidge und Richard Lewis aus Washington, DC, sowie Michael Lehmann und Bonny Sweeney aus San Francisco.

Über Hausfeld

Hausfeld ist eine weltweit führende Anwaltskanzlei mit Büros in Berlin, Boston, Brüssel, Düsseldorf, London, New York, Paris, Philadelphia, San Francisco, Stockholm und Washington DC.

Die Kanzlei verfügt über ein breites Spektrum an komplexer Prozesskompetenz, insbesondere in den Bereichen Kartell-/Wettbewerbsrecht, Gesellschafts- und Handelssachen, Finanzdienstleistungen, Sport und Unterhaltung, Umwelt, Gruppenklagen (Mass Torts), Verbraucherschutz und Menschenrechte, oft mit internationaler Dimension.

Die umfangreiche Erfahrung von Hausfeld mit alternativen und innovativen Honorarmodellen bietet den Kunden vielfältige Einsatzmöglichkeiten und maximale Flexibilität bei der Bewältigung ihrer Kostenbelastung. Hausfeld ist die einzige Klägerkanzlei, die von der Legal 500 und Chambers & Partners als eine der führenden Kanzleien im Bereich der privaten Durchsetzung von Kartell- und Wettbewerbsrecht sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich eingestuft wird.