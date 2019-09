New York (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse des Analysten Steven Forbes von Guggenheim Securities: Laut einer Aktienanalyse rechnet Steven Forbes, Analyst bei Guggenheim Securities, in Bezug auf die Aktien der US-Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...