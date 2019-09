Vaduz (ots) - Justizminister a.i. Mauro Pedrazzini empfing am Dienstag, 17. September 2019 das Präsidium des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages gemeinsam mit dem Präsidenten sowie dem Vizepräsidenten der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer zu einem Höflichkeitsbesuch. In diesem wurden aktuelle Herausforderungen und Justizthemen in Liechtenstein und Österreich erörtert.



