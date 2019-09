Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 schwedische Kronen belassen. Der Modehändler habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass der Umsatz währungsbereinigt nur um acht Prozent angezogen habe, könnte derweil einige Anleger nach dem Plus von zwölf Prozent im zweiten Quartal enttäuscht haben./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 14:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 14:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-09-17/17:50

ISIN: SE0000106270