Beruhigung an den Ölmärkten, Fed-Entscheidung naht

An den Ölmärkten kehrte nach der gestrigen Aufregung um die Angriffe auf eine saudi-arabische Ölraffinerie etwas Ruhe ein. Trotzdem konnte der DAX seine Erholungsrallye am heutigen Dienstag nicht fortsetzen. Auch weil Anleger auf die nächsten Schritte der Fed warten.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verbrachte die meiste Zeit des Handelstages in der Verlustzone. Allerdings fiel das Minus nicht besonders üppig aus. Marktteilnehmer wissen immer noch nicht, wie es nach den Angriffen auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien in der Weltpolitik weitergeht. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Darüber hinaus wollen sich Investoren kurz vor einer möglichen Leitzinssenkung der Fed nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Sie halten sich daher mit Neu-Engagements am Aktienmarkt zurück.

Während die US-Notenbank am morgigen Mittwoch eine weitere Leitzinssenkung verkünden könnte, konnten die jüngsten deutschen Konjunkturdaten keine nennenswerten Markbewegungen auslösen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen verbesserten sich im September gegenüber dem Vormonat um 21,6 Punkte auf 22,5 Zähler. Allerdings wird die aktuelle Konjunktur immer noch sehr schlecht eingeschätzt, was auf die Anlegerstimmung gedrückt haben dürfte.

