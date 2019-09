NEW YORK (Dow Jones)--Richtungslos präsentiert sich das Geschäft an der Wall Street am Dienstag. Zum Mittag (Ortszeit New York) gibt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent ab auf 27.054 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite notieren knapp behauptet. Das Thema das Vortags, die Attacken auf die saudische Ölindustrie, verliert etwas an Gewicht, zumal US-Präsident Donald Trump versichert hat, keinen Krieg gegen den Iran führen zu wollen. Berichte wonach Saudi-Arabien die ausgefallene Ölförderung in Kürze wieder aufnehmen kann, sorgen derweil für wieder stark nachgebende Ölpreise.

Zugleich halten sich die Anleger wegen der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück, die am Mittwoch bekanntgegeben wird. Am Markt wird nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Zum Ende der Vorwoche waren es noch knapp 90 Prozent.

US-Notenbankchef Powell werde wahrscheinlich wiederholen, dass die Fed alles Notwendige unternehmen wird, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, erwartet Oanda-Analyst Edward Moya. Die Tür für geldpolitische Maßnahmen stehe damit auch künftig offen, sollten sich die geopolitischen Spannungen zuspitzen, sagt er mit Blick auf die jüngste Entwicklung in Saudi-Arabien, aber auch den m Handelskonflikt mit China.

Zur zuletzt gesunkenen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung tragen weitere positive Konjunkturdaten bei, aktuell Daten zur Industrieproduktion im August. Das Monatsplus lag bei 0,6 Prozent, während Experten lediglich mit plus 0,2 Prozent gerechnet hatten.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben etwa ein Drittel ihrer massiven Vortagesgewinne wieder ab. Medienberichten zufolge kann Saudi-Arabien das alte Produktionsniveau schneller als erwartet wiederherstellen. So soll der staatliche Ölkonzern Aramco kurz davor stehen etwa 70 Prozent der ausgefallenen Fördermenge von 5,7 Millionen Barrel pro Tag wieder nach oben zu pumpen. Die volle Förderkapazität soll demnach in zwei bis drei Wochen wieder verfügbar sein. WTI-Öl verbilligt sich um 4,9 Prozent auf 59,82 Dollar je Barrel, Brent fällt um 5,2 Prozent auf 64,46 Dollar.

Gold bewegt sich nach den Gewinnen des Vortags seitwärts und pendelt um 1.500 Dollar je Feinunze. Aktuell steigt der Preis um 0,3 Prozent auf 1.505 Dollar je Feinunze.

Die Anleihekurse ziehen an. Die Zehnjahresrendite gibt um 4,5 Basispunkte nach auf 1,80 Prozent. Hier geraten die Kurse zunehmend in den Sog des kommenden Zinsbeschlusses, zumal die Renditen in der Vorwoche deutlich gestiegen waren im Umfeld der geldpolitischen Beschlüsse der EZB.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar die Gewinne vom Vortag zum Euro wieder ab. Der Euro notiert knapp über 1,1060 Dollar. Das gleiche Bild auch gegenüber anderen Währungen: Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Am Montag hatte der Greenback stark von der Entwicklung in Saudi-Arabien und am Ölmarkt profitiert. Mit der teilweisen Entspannung dort und vor der erwarteten Geldpolitischen Lockerung kommt er nun wieder zurück.

Corning unter Abgabedruck

Am Aktienmarkt sackt die Aktie von Corning um 8,0 Prozent ab, nachdem der Spezialglashersteller die Prognosen für Umsatz und Absatzmenge gesenkt hat.

KLA Corp legen nochmals 2,6 Prozent zu, nachdem sie am Vortag auf Rekordniveau geschlossen hatten. Der Spezialist für Produktionsüberwachung erhöht die Dividende und stellt eine zusätzliche Dollar-Milliarde für Aktienrückkäufe bereit. KLA bestätigt überdies die eigene Gewinnprognose.

Merck & Co steigen um 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine prioritäre Prüfung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Impfstoff gegen das Ebola Zaire-Virus erhalten.

Die Fedex-Aktie kann nicht davon profitieren, dass das Unternehmen als erster großer Logistikkonzern die Preiserhöhungen für das kommende Jahr bekannt gegeben hat. Diese betragen im Schnitt 4,9 Prozent. Das bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Die Titel fallen um 1,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.054,76 -0,08 -22,06 15,98 S&P-500 2.999,08 0,04 1,12 19,64 Nasdaq-Comp. 8.159,87 0,08 6,32 22,98 Nasdaq-100 7.860,72 0,11 8,31 24,18 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,72 -4,5 1,76 51,5 5 Jahre 1,66 -4,2 1,70 -26,5 7 Jahre 1,74 -3,9 1,78 -50,7 10 Jahre 1,80 -4,5 1,85 -64,3 30 Jahre 2,26 -5,3 2,32 -80,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:35 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1063 +0,56% 1,1013 1,1000 -3,5% EUR/JPY 119,61 +0,57% 119,06 118,76 -4,9% EUR/CHF 1,0980 +0,52% 1,0919 1,0925 -2,5% EUR/GBP 0,8855 +0,04% 0,8864 0,8857 -1,6% USD/JPY 108,13 +0,01% 108,17 107,97 -1,4% GBP/USD 1,2494 +0,53% 1,2421 1,2419 -2,1% USD/CNY 7,0918 +0,35% 7,0899 7,0674 +3,1% Bitcoin BTC/USD 10.206,00 -0,80% 10.201,50 10.136,75 +174,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,82 62,90 -4,9% -3,08 +24,5% Brent/ICE 65,46 69,02 -5,2% -3,56 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,45 1.499,25 +0,3% +5,20 +17,3% Silber (Spot) 18,00 17,85 +0,8% +0,15 +16,2% Platin (Spot) 941,52 938,75 +0,3% +2,77 +18,2% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,4% -0,01 -1,3% ===

