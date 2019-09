Jefferies gab heute bekannt, dass eine Spende in Höhe von insgesamt 4,4 Millionen US-Dollar an 16 Organisationen für erforderliche Hilfsleistungen für die Opfer des Hurrikans Dorian auf den Bahamas übergeben wurde. Die Kunden des Unternehmens leisteten am 16. September einen Spendenbeitrag durch globale Handelsgebühren in Höhe von 3,075 Mio. US-Dollar. Jefferies leistete darüber hinaus einen direkten Beitrag von 1 Mio. US-Dollar und freiwillige Spenden der 3.656 Mitarbeiter des Unternehmens erbrachten weitere 325.000 US-Dollar.

"Wir sind auf die gesamte Jefferies Familie außerordentlich stolz aufgrund der Beschaffung von 4.400.000 Mio. US-Dollar für Hilfsmaßnahmen auf den Bahamas nach dem verheerenden Hurrikan Dorian", so Rich Handler, CEO von Jefferies und Brian Friedman, President von Jefferies. "Wir würdigen in hohem Maße die Teilnahme und Unterstützung unserer Kunden rund um den Globus, die ihr Handelsgeschäft am 16. September an Jefferies umleiteten, um zur Maximierung unseres Beitrags beizutragen sowie um allen Spenden unserer Mitarbeiter, die sich in großzügiger Weise freiwillig beteiligten, eine bedeutenden Grund beizumessen. Es ist uns eine Ehre, einen Beitrag zu diesem Umschwung leisten zu dürfen und unser Mitgefühl gilt allen von diesem zerstörerischen Hurrikan betroffenen Menschen. Wir möchten auch allen engagierten Experten danken, die sich unermüdlich für Bedürftige einsetzen denn sie sind die wahren Helden. Jefferies steht hinter unseren bahamaischen Mitbürgern."

Beiträge in folgender Höhe werden diesen 16 unterschiedlichen Organisationen unmittelbar gutgeschrieben:

All Hands and Hearts 600.000 Americares 600.000 Red Cross Bahamas 600.000 UNICEF USA for Bahamas 600.000 Habitat For Humanity 600.000 Blue Sphere 600.000 Global Empowerment Mission 110.000 SBP 110.000 National Association for the Bahamas 110.000 Operation Helping Hands 110.000 Food for the Hungry 110.000 Heart 9/11 50.000 Wings Of Rescue 50.000 Best Friends 50.000 Lyford Cay Foundation 50.000 International Health Partners 50.000 $ 4.400.000

Jefferies Group LLC, das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, ist in den USA ansässig und betreut Kunden seit über 55 Jahren. Jefferies ist führender Anbieter von Analysen, Expertise und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Investmentbanking-, Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für alle Produktsegmente in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006009/de/

Contacts:

Richard Khaleel, Jefferies: +1 212 284 2556, rkhaleel@jefferies.com