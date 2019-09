Die IBC2019 Awards zeichneten zum einen reale Initiativen aus Projekte mit sozialer Verantwortung und gemeinnützige Einrichtungen zum anderen das Virtuelle wie beispielsweise über 5G übertragene Hologramme und führende Projekte zur Umsetzung von Augmented Reality. Diese zwei Welten vereinte die International Honour for Excellence, mit der Andy Serkis geehrt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006040/de/

The International Honour For Excellence was awarded to actor, director and producer Andy Serkis (Photo: Business Wire)