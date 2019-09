Bewährter Unternehmensleiter, Geschäftsmann, Federal Executive und Technologe führt Unternehmen durch die nächste Expansions- und Wachstumsphase in neuen vertikalen Branchen

Wie Daon, weltweit führender Anbieter von biometrischer Identitätstechnologie, heute bekannt gab, ist John Sanders als President of Emerging Markets dem Führungsteam des Unternehmens beigetreten. Sanders wird die internationalen Maßnahmen für die Marktexpansion der branchenführenden Identitätsplattform von Daon leiten.

In seiner mehr als 30-jährigen Karriere hat sich Sanders einen Ruf als Motor für Innovation und als vertrauenswürdiger Partner erworben. Er hatte wichtige Führungspositionen bei drei Startups inne, wo er erfolgreich eng mit den Kunden zusammenarbeitete, um die Umsatzerlöse zu maximieren und bahnbrechende Sicherheitstechnologien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Als Mitbegründer von Reveal Imaging Technologie trug Sanders entscheidend zur Entwicklung des Unternehmens vom Startup zum führenden Anbieter von Lösungen zur Erkennung und zum Screening von Sicherheitsbedrohungen bei, bis schließlich die Akquisition durch SAIC erfolgte.

Sanders hat sich schon immer leidenschaftlich für das Thema "Sicherheit" engagiert, und diese Leidenschaft brachte ihn in den Staatsdienst. Im US-Ministerium für innere Sicherheit (U.S. Department of Homeland Security, DHS) hatte er verschiedene Position inne, darunter beispielsweise die des Chief Technology Officer für die Transportation Security Administration (TSA). In dieser Funktion war er ein wichtiges Mitglied des Teams, das für die Einrichtung und Implementierung von TSA PreCheck, dem Vorzeigeprogramm des Ministeriums für Transportsicherheit, verantwortlich war. TSA PreCheck führte zu einem deutlich beschleunigten Screening der Millionen Fluggäste an amerikanischen Flughäfen. In seiner Funktion als Chief Operating Officer und Acting Commissioner for U.S. Customs and Border Protection (CBP) beaufsichtigte er 60.000 Mitarbeiter, war für ein Budget von knapp 15 Mrd. USD verantwortlich und gewährleistete die effektive Ausführung der Aufgaben des CBP zum Schutz der nationalen Sicherheit und Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands.

"Wir freuen uns, John als President of Emerging Markets bei Daon zu begrüßen. Er ist eine versierte Führungskraft und bringt umfangreiches Know-how aus dem privaten und öffentlichen Sektor mit", so Tom Grissen, CEO von Daon. "Daon ist Vorreiter im Bereich der Identitätslösungen für die weltweit bekanntesten Marken, und mit seinen Erfahrungen bildet John die ideale Ergänzung unseres Teams, während wir unsere Expansion in neue Märkte fortsetzen."

"Ich denke, Daon ist bestens für ein schnelles Wachstum aufgestellt", ergänzte Sanders. "Das Unternehmen verfügt über ein leistungsstarkes Team, inspirierende Führungskräfte und eine bewährte Technologie, die Lösungen für die verschiedensten Märkte bietet, einschließlich der Sektoren, in denen ich umfassende Erfahrungen gesammelt habe. Zwei meiner grundlegenden Ziele lauten, einerseits die Nutzererfahrung zu vereinfachen und zu optimieren und andererseits Menschen und Daten zu schützen. Meine Tätigkeit bei Daon wird mir ausreichend Gelegenheit geben, diese Ziele zu erreichen. Ich freue mich, Mitglied dieses beeindruckenden Teams zu sein."

Sanders wurde in den Verwaltungsrat von Daon berufen. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Anderson University und war Mitglied des Verwaltungsrats von Evolv Technology (einem schnell wachsenden, von Bill Gates und zwei weltweit führenden Venture-Capital-Technologieunternehmen gegründeten Startup), von OGSystems (einem Anbieter innovativer Lösungen für die U.S. Intelligence Community) und von American Science and Engineering (einem globalen Anbieter von Lösungen für die Erkennung von Bedrohungen und Schmuggelware für Häfen, Grenzschutz, Militär, kritische Infrastrukturen, Strafverfolgungsbehörden und die Luftfahrt).

ÜBER DAON

Daon, www.daon.com, ist ein Innovator in der Entwicklung und Einrichtung von Lösungen für die biometrische Authentifizierung und Identitätssicherung weltweit. Mit seinen bahnbrechenden Methoden verbindet Daon sicher und bequem Biometrie- und Identitätsfunktionen über mehrere Kanäle mit großflächigen Einrichtungen, die Zahlungsprüfungen, digitales Banking, Vermögen, Versicherungen, Telefon- und Reisegesellschaften umfassen sowie Grenzen und kritische Infrastruktur schützen. Die IdentityX-Plattform von Daon bietet eine integrierte, vertrauenswürdige, digitale Sicherheitserfahrung, damit die Identität eines Nutzers erstellt, verifiziert und wieder hergestellt werden kann und Unternehmen mit jedem Kunden Transaktionen über ein beliebiges Medium und auf höchstem Sicherheitsniveau abwickeln können. Informieren Sie sich über Daon auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006062/de/

Contacts:

Ansprechpartner Presse und Analysten

Jonathan Katz, Senior Manager, Marketing Communications

Daon

Jonathan.Katz@daon.com

571-205-8244