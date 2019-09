Karl-Thomas Neumann ist ein Automanager, der Klartext redet. Nicht erst, seit er den Chefposten bei Opel an den Nagel gehängt hat. Auf der IAA hat er im Interview mit electrive.net für eine elektrische Grundhaltung geworben, einen mutigen Umbruch der Industrie eingefordert - und sich de facto bei Tesla beworben. Licht und Schatten - Das ist es, was Karl-Thomas (KT) Neumann auf der IAA in Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...