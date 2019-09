Altasciences begrüßt Dr. Andrew Gorman und Dr. Sylvia West als neue Veterinäre in seinem Team. Ihnen wird bei der klinischen Versorgung, Forschung, chirurgischen Unterstützung und Protokollentwicklung eine Schlüsselrolle zukommen.

Dr. Gorman promovierte am Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine in Blacksburg (Virginia/USA) im Fach Veterinärmedizin und verfügt über veterinärmedizinische Erfahrung, die er an Veterinärkliniken sowie in Notfall- und Forschungseinrichtungen erworben hat. Zusätzlich zu seiner früheren tierärztlichen Tätigkeit an der Columbia University war Dr. Gorman aktives Mitglied der Tierschutz- und Tiernutzungskommission IACUC und an der Inbetriebnahme des größten Vivariums der Columbia University beteiligt. Gorman wurde 2018 vom American College of Laboratory Animal Medicine diplomiert.

Dr. West promovierte 2015 an der Tuskegee University School of Veterinary Medicine im Fach Veterinärmedizin und verfügt über Erfahrung in der Kleintiermedizin und in der Versuchstierhaltung. Vor kurzem schloss sie ihre Ausbildung im Fach Versuchstierkunde ab, bei der sie als Hauptprüferin von IACUC-Protokollen tätig war und intensiv mit allen Versuchstierarten arbeitete.

"Das präklinische Serviceteam von Altasciences ist bestrebt, eine erstklassige tiermedizinische Versorgung anzubieten. Wir freuen uns sehr, Dr. Gorman und Dr. West in unserem Team begrüßen zu dürfen. Die Fähigkeiten, das Engagement und die Energie, die sie in unsere Tierpflegeprogramme einbringen werden, stellen meiner Ansicht nach einen großen Beitrag zur Umsetzung unserer Ziele dar und werden das Engagement von Altasciences für den Tierschutz stärken. Ich persönlich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen", so Mike Broadhurst, General Manager des Altasciences-Standorts Seattle.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Studien der frühen Phase, angefangen bei der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit, unterstützt. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006099/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

Tel.: 913 304-4505

jcabana@altasciences.com