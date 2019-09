Saudi-Arabiens Ölangebot hat nach offiziellen Angaben wieder das Niveau von vor den Drohnenangriffen erreicht. Saudi-Arabien werde die volle Versorgung seiner Kunden in diesem Monat aufrecht erhalten, sagte Energieminister Abdulasis bin Salman am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Dschidda. Die Hälfte der eingebrochenen Ölproduktion sei bereits wieder hergestellt.

Am Samstag hatten mehrere Drohnenangriffe unter anderem die größte Ölraffinerie des Landes in Abkaik getroffen und die Produktionsmenge auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens gesenkt. Im vergangenen Monat produzierte Saudi-Arabien nach Opec-Angaben rund 9,8 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag. Durch die Angriffe war die Produktion um 5,7 Millionen Barrel pro Tag eingebrochen.

Die Ölreserven würden Ende des Monats wieder aufgefüllt, nachdem sie nicht mehr zur Aufrechterhaltung der Versorgung benötigt würden, sagte der Geschäftsführer des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco, Amin Nasser. Der geplante Börsengang von Saudi Aramco, dem die getroffenen Anlagen gehören, sei von der Attacke nicht beeinträchtigt, unterstrich der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Jasir al-Rumian. Der Börsengang des Unternehmens solle innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen./sus/DP/jha

AXC0262 2019-09-17/22:06