In einer vernetzten Welt gibt es oft unerwartete Auswirkungen, vor allem bei indirektem Einfluss. Die Anschläge auf die saudische Ölinfrastruktur ließen den Ölpreis sprunghaft ansteigen, was in den Augen großer Ölimporteure deutlich auf das Portemonnaie schlägt. Und aus diesem Grund haben sie auch die besten Gründe, dies zu vermeiden.Dies trifft auch für Indien zu. Denn Saudi-Arabien ist nach dem Irak der zweitgrößte Öllieferant für Indien. Eine Gefährdung oder Unterbrechung der Lieferkette für Öl ist deshalb ein massives Risiko für das indische Wirtschaftswachstum. Und auch wenn noch nicht klar ist, ob die Märkte das Risiko überschätzen, so bleibt doch die Verwundbarkeit.

