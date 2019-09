US-Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagsgewinne angeknüpft. Sie profitierten weiter von der Risikoscheu der Anleger, die die Aktienmärkte erneut ausbremste.Zu Wochenbeginn hatte ein Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien eine Flucht in sichere Anlagehäfen wie US-Anleihen ausgelöst. Marktbeobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...