Harleysville, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Pharmazeutischer Marktführer geht Partnerschaft mit Touchdown Ventures ein, um vielversprechende Startups zu finanzieren



Colorcon, weltweit führend in der Entwicklung, Versorgung und technischen Unterstützung von Spezialprodukten für die pharmazeutische Industrie, gab heute die Gründung von Colorcon Ventures zur Investition in vielversprechende Unternehmen in der Pharmaindustrie bekannt. Colorcons Geschäftsfokus liegt auf modernen Beschichtungssystemen, Technologien für veränderte Wirkstofffreisetzung und Funktionsträgerstoffe für den Einsatz im pharmazeutischen Darreichungsformen für sofortige und verzögerte Freisetzung.



Colorcon Ventures ist ein 50 Millionen Dollar Venture Fund mit Schwerpunkt auf Startups, die strategisch relevant für das Kerngeschäft von Colorcon sind. Der Fonds wird sich auf Investitionen in Umwandlungslösungen in den Bereichen Produktion, Lieferkette, und die Bereitstellung pharmazeutischer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die Wirkstoffe oder Moleküle entwickeln.



Der Fonds wird stufen-unabhängig sein, mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen in Früh- und Mittelphasen, die marktreife Produkte und Umsatzwachstum aufweisen Colorcon Ventures wird in Start-ups investieren, bei denen Colorcon Mehrwert in Form von Fachwissen oder Geschäftsbeziehungen hinzufügen und Colorcons globale Reichweite, seine Beziehungen in der Pharmaindustrie und seinen agile F&E-Ansatz nutzen kann.



"Wir freuen uns, mit der Einführung dieses Venture-Fonds zur Unterstützung des Wachstums von Startup-Unternehmen in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen beizutragen", sagte Martti Hedman, CEO von Colorcon. "Colorcon weist eine lange Geschichte voller Innovation auf und wir glauben, dass dieser Fonds es uns ermöglichen wird, weiterhin unsere Kunden durch die Partnerschaft mit Startups zu dienen."



Touchdown Ventures, ein Unternehmen, das sich auf Corporate-Venture-Capital spezialisiert, wird den Colorcon Ventures Fonds verwalten. Touchdown wird eng mit Seniormanagern von Colorcon in allen Bereichen der Fonds-Tätigkeiten zusammenarbeiten.



"Das Versprechen von Corporate-Venture-Capital ist mehr als nur Geld auf den Tisch zu legen. Ein erfolgreicher Unternehmensinvestor kann sinnvollen Wert durch die Ermöglichung von Geschäftsbeziehungen mit seinen Portfolio-Unternehmen generieren. Wir sind davon überzeugt, dass Colorcon Ventures durch enge Bindung an die Geschäftsleitung und Geschäftseinheiten von Colorcon gut positioniert ist, um dieses Ziel zu erreichen", sagte David Horowitz, CEO von Touchdown.



Für weitere Informationen über Colorcon Ventures besuchen Sie bitte www.colorconventures.com (http://www.colorconventures.com/)



Über Colorcon



Colorcon ist ein weltweiter Marktführer bei der Entwicklung, Bereitstellung und technischen Unterstützung von Spezialinhaltsstoffen; Filmbeschichtungssystemen, Technologien für verzögerte Freisetzung und Funktionsträgerstoffe für die pharmazeutische Industrie. Unsere Best-in-Class-Produkte und -Technologien werden durch unsere umfassenden Anwendungsdaten und Mehrwertdienste zur Unterstützung aller Phasen des festen oralen Dosis-Desigsn, Entwicklung und Produktion ergänzt.



Der Fokus auf Marktprobleme und Technologieentwicklung hat Colorcon einen internationalen Ruf als Arzneimittellieferant erster Wahl eingebracht. Dieser Ruf basiert auf überragender Produktqualität, einzigartigem technischen Support, umfassender regulatorischer Unterstützung und zuverlässiger Versorgung aus mehreren Standorten.



Colorcon hat elf Fertigungsanlagen, 21 technische Service-Labors weltweit und mehr als 1.200 Mitarbeiter, die sich ausschließlich seinen Kundenstamm widmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.colorcon.com (http://www.colorcon.com/)



Über Touchdown Ventures



Touchdown Ventures geht Partnerschaften mit Unternehmen ein, um ihre Risikokapital-Programme zu verwalten. Touchdown arbeitet eng mit jedem Unternehmen zusammen, um die finanziellen und strategischen Vorteile durch Risikokapital-Investitionen zu erzielen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Los Angeles, Philadelphia, und San Francisco. Weitere Informationen über Touchdown finden Sie unter www.touchdownvc.com (http://www.touchdownvc.com/)



