Vieles, was früher noch in Läden gekauft wurde, bestellen Kunden heutzutage im Internet. Onlinehändler haben oft einen großen Aufwand, da die bestellten Artikel teils nicht gefallen oder passen und somit wieder zurückgeschickt werden. Nun will Amazon dieses Verhalten einschränken.? Amazon droht mit Kontosperrung? Onlinehändler kämpfen mit Retouren? Amazon will Betrugsfälle reduzierenMillionen Deutsche bestellen beim Handelsriesen Amazon. Das Unternehmen ist bekannt für seine Kulanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...