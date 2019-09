Der geplante Börsengang von WeWork steht unter keinem guten Stern. CNBC-Koryphäe Jim Cramer will den Konzern im besten Fall überhaupt nicht an der Börse sehen.? IPO von WeWork steht unter keinem guten Stern? Konzern reagiert mit Verschiebung der Börsenpläne? Jim Cramer fürchtet Ansteckungsgefahr für den gesamten Markt47 Milliarden Dollar an Unternehmensbewertung: Mit diesem ambitionierten Ziel hatte der Büroraumanbieter WeWork die Börsenpläne seiner Mutter We Company öffentlich ...

