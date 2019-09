Am 10. September war es wieder soweit: Auf der Keynote präsentierte Apple die neueste iPhone-Generation; die Vorbestellungen sind bereits angelaufen. Dabei überraschte in China vor allem das günstigere Modell - das iPhone 11.? iPhone 11: günstigere Version in neuen Farben ? Nachfrage wohl höher als erwartet? Zukünftiger Absatzrenner in China?Die neue iPhone Generation - bestehend aus den Modellen 11, 11 Pro und 11 Pro Max - ist in den USA ab 699, 999 bzw. 1.099 US-Dollar erhältlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...