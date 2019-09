Der Brexit-Streit mit Großbritannien beschäftigt am Mittwoch (ab 09.00 Uhr) das Europaparlament. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chefverhandler Michel Barnier berichten in Straßburg über ihre Gespräche mit dem britischen Premierminister Boris Johnson und seinen Brexit-Beauftragten Anfang der Woche in Luxemburg. Nach der Debatte wollen die Abgeordneten in einer Resolution noch einmal die Position der Europäischen Union bekräftigen.

Johnson will sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU herausführen. Da der Austrittsvertrag bisher keinen Rückhalt im britischen Unterhaus fand, will der Regierungschef bei der EU Änderungen erreichen. Die EU lehnt dies eigentlich ab, zeigt sich aber dennoch offen für Gespräche. Als entscheidender Termin gilt der EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober. Beide Seiten hatten in Luxemburg vereinbart, demnächst täglich zu verhandeln. Ein Lösungsansatz ist noch nicht erkennbar. Johnson beteuert, notfalls werde Großbritannien auch ohne Abkommen gehen./vsr/DP/stw

AXC0018 2019-09-18/05:49