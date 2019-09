Die amerikanische Bekleidungskette American Eagle Outfitters Inc. (ISIN: US02553E1064, NYSE: AEO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1375 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende unverändert. Die Ausschüttung erfolgt am 25. Oktober 2019 (Record date: 11. Oktober 2019). Dies ist die 61. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Gesamtdividende auf das Jahr hochgerechnet beträgt ...

