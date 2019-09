(NASDAQ: AMZN)-Amazon Studios hat heute bekanntgegeben, dass seine neue Serie, die auf den legendären Fantasy-Romanen Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien basiert, in Neuseeland gedreht werden wird. Die Vorproduktion hat bereits begonnen und die Produktion der Serie startet in den kommenden Monaten in Auckland.

"Bei unserer Suche nach einem Drehort, an dem wir die ursprüngliche Schönheit der zweiten Ära von Mittelerde zum Leben erwecken könnten, war uns bewusst, dass wir einen majestätischen Ort finden mussten einen Ort mit unberührten Küstenlinien, Wäldern und Bergen, an dem es auch erstklassige Sets, Studios und hochqualifizierte und erfahrene Handwerker und andere Mitarbeiter gibt. Und wir freuen uns, dass wir nun offiziell Neuseeland als unser Zuhause der Serie bestätigen können, die auf Geschichten von Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien basiert," so Show-Runners und leitende Produzenten J.D. Payne und Patrick McKay. "Wir sind den Menschen und der Regierung Neuseelands und insbesondere Aucklands dankbar, dass sie uns in dieser Vorproduktionsphase unterstützen. Die außerordentliche Gastfreundschaft der Kiwis, mit der wir begrüßt wurden, bewirkte, dass wir uns schon jetzt ganz zu Hause fühlen, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in den kommenden Jahren noch auszubauen."

Die Fernsehadaption spielt in Mittelerde und erzählt neue Geschichten aus der Zeit vor J.R.R. Tolkiens Die Gefährten. Die Herr der Ringe-Romane, ein weltbekanntes literarisches Werk, Gewinner des International Fantasy Award und des Prometheus Hall of Fame Award, wurden von Amazon-Kunden 1999 zum beliebtesten Buch des Millenniums und 2003 in The Big Read des BBC zu Großbritanniens beliebtestem Roman aller Zeiten ernannt. Die Kinoadaptionen von New Line Cinema und Regisseur Peter Jackson erzielten einen kombinierten Bruttoumsatz von knapp 6 Milliarden USD weltweit und wurden mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet, einschließlich Bester Film.

Executive Producers und Show-Runners der Serie sind J.D. Payne und Patrick McKay. Regisseur für die ersten zwei Episoden ist J.A. Bayona (Das Waisenhaus, Jurassic Park: Das gefallene Königreich), der gemeinsam mit seiner Partnerin Belén Atienza auch die Rolle des Executive Producer übernimmt. Executive Producers sind Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Die Sopranos) und Justin Doble (Stranger Things

Über Prime Video

Prime Video ist ein Premium-Streaming-Service, der Kunden eine riesige Sammlung digitaler Videos bietet und all das mit der einfachen Möglichkeit, das was sie gerne ansehen, an einem Ort zu finden.

Prime umfasst: Sehen Sie sich Tausende von beliebten Filmen und Fernsehsendungen an, darunter unsere von Kritikern hochgelobten Amazon Originals, darunter der Emmy Award-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancys Jack Ryan, The Boys, Homecoming, Hanna, Fleabag, Good Omens, Donald Glovers Guava Island , der Academy Award-Gewinner Manchester by the Sea und The Salesman, Academy-Award-Kandidat The Big Sick und Cold War, und, von Kritikern hochgelobt, Beautiful Boy , exklusive Live-Sportveranstaltungen wie Thursday Night Football und lizenzierte und selbstveröffentlichte Inhalte, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit erhältlich sind.

Sehen Sie sich Tausende von beliebten Filmen und Fernsehsendungen an, darunter unsere von Kritikern hochgelobten Amazon Originals, darunter der Emmy Award-Gewinner Donald Glovers , der Academy Award-Gewinner und Academy-Award-Kandidat und und, von Kritikern hochgelobt, , exklusive Live-Sportveranstaltungen wie Thursday Night Football und lizenzierte und selbstveröffentlichte Inhalte, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit erhältlich sind. Sehen Sie mehr mit den Prime Videokanälen : Prime-Mitglieder können über 150 Kanäle in den USA wie HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass und MLB.tv hinzufügen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die Sie wollen, und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter amazon.com/channels.

: Prime-Mitglieder können über 150 Kanäle in den USA wie HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass und MLB.tv hinzufügen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die Sie wollen, und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter amazon.com/channels. Ausleihen oder Kaufen : Erleben Sie Hunderttausende von Titeln, darunter Neuerscheinungen und ganze Staffeln aktueller TV-Episoden, die für alle Amazon-Kunden zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung stehen.

: Erleben Sie Hunderttausende von Titeln, darunter Neuerscheinungen und ganze Staffeln aktueller TV-Episoden, die für alle Amazon-Kunden zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung stehen. Sofortiger Zugriff : Sehen Sie sich mit der Prime Video App auf Ihrem Smart TV, mobilen Gerät, Fire TV, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast, auf Spielkonsolen, Comcast X1 oder aus dem Internet Inhalte an, wo und wann Sie wollen. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.com/howtostream.

: Sehen Sie sich mit der Prime Video App auf Ihrem Smart TV, mobilen Gerät, Fire TV, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast, auf Spielkonsolen, Comcast X1 oder aus dem Internet Inhalte an, wo und wann Sie wollen. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.com/howtostream. Verbesserte Erfahrungen: Mit 4K Ultra HD- und High Dynamic Range (HDR)-kompatiblen Inhalten können Sie das Beste aus jeder Wiedergabe herausholen. Blicken Sie hinter die Kulissen Ihrer Lieblingsfilme und -fernsehsendungen mit exklusivem X-Ray-Zugang, unterstützt von IMDb. Speichern Sie es für später mit ausgewählten mobilen Downloads zur Offline-Betrachtung.

Zusätzlich zum Zugang zu Filmen und Fernsehsendungen, die in Prime enthalten sind, umfasst die Prime-Mitgliedschaft unbegrenzte schnelle und kostenlose Versandoptionen in allen bei Amazon verfügbaren Kategorien, mehr als zwei Millionen Songs und Tausende von Playlisten und Sendern mit Prime Music, sichere Fotospeicherung mit Prime Photos, unbegrenztes Lesen mit Prime Reading, unbegrenzten Zugang zu einem digitalen Hörbuchkatalog mit Audible Channels for Prime, eine rotierende Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen und In-Game-Loots mit Twitch Prime, frühen Zugang zur Auswahl von Lightning Deals, exklusiven Zugang und Rabatte für ausgewählte Artikel und mehr. Um sich für Prime anzumelden oder um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie uns: amazon.com/prime.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006226/de/

Contacts:

Amazon Prime Video Medienkontakte

Alana Russo

Alana.Russo@amazonstudios.com

Tamara Golihew

tamara.golihew@amazonstudios.com