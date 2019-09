Die Stabilisierung beim Dax nach dem Ölpreisschock am Montag dürfte am Mittwoch anhalten. Bevor am Abend die US-Notenbank Fed über ihre Zinsen entscheidet, taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt nur wenige Punkte tiefer bei 12 367 Zählern. Schon am Vortag war er nach einer späten Erholung nur mit knappen Verlusten über die Ziellinie gegangen.

Mit der soliden Tendenz am Aktienmarkt einher geht eine Stabilisierung am Ölmarkt. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco geht davon aus, dass die Ölproduktion bis Ende September wieder das Niveau von vor dem Drohnen-Angriff erreichen wird.

Die Agenda wird am Mittwoch beherrscht von der US-Notenbank, die aber erst nach Börsenschluss in Frankfurt darüber entscheiden wird, ob sie die Markterwartung einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erfüllt. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners rechnet nur eine Minderheit mit einem Schritt um gleich 0,5 Prozentpunkte. "Entscheidend für die Börsen wird daher der Zinsausblick", schrieb der Experte am Morgen./tih/fba

ISIN DE0008469008

AXC0056 2019-09-18/07:23