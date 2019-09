Medieninformation

Veränderungen in der Geschäftsleitung der Baloise Schweiz

Basel, 18. September 2019. Thomas Schöb und Yannick Hasler werden per 1. Januar 2020 Geschäftsleitungsmitglieder der Baloise Schweiz. Thomas Schöb übernimmt die Leitung des Bereichs Schaden, Yannick Hasler folgt Wolfgang Prasser als Leiter Produktmanagement Privatkunden.

Im Juli 2019 hat die Baloise bekanntgegeben, dass Mathias Zingg, bisher Leiter Schaden, die Leitung des Bereichs Vertrieb und Marketing übernehmen wird. Mit der Nominierung von Thomas Schöb, bisher Leiter Produktmanagement Kollektivleben, zum neuen Leiter des Bereichs Schaden, wird diese Vakanz nun per 1. Januar 2020 besetzt. Zudem wird Yannick Hasler, bisher Leiter Pricing, die Leitung des Bereichs Produktmanagement Privatkunden von Wolfgang Prasser übernehmen. Wolfgang Prasser tritt aus eigenem Wunsch aus der Geschäftsleitung der Baloise Schweiz aus, bleibt dem Unternehmen mit seinem Fachwissen und seinen Kompetenzen aber als Senior Business Consultant der Abteilung Group Strategy and Digital Transformation erhalten.

Thomas Schöb (44, Schweizer) ist Physiker mit einem Diplom der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und hält unter anderem einen Master of Business Administration der University of Rochester. Thomas Schöb ist seit 2002 in verschiedenen Funktionen für die Baloise tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Produktmanagement Kollektivleben das gesamte Kollektivlebengeschäft der Baloise in der Schweiz.

Yannick Hasler (41, Schweizer) ist ebenfalls seit 2002 für die Baloise Schweiz tätig. Zuletzt verantwortete der Wirtschaftswissenschaftler (lic.rer. pol Universität Basel) als Leiter Pricing die Preisgestaltung in den Bereichen Produktmanagement Privat- und Unternehmenskunden. Davor leitete er unter anderem acht Jahre lang den Bereich Motorfahrzeugversicherungen.

Michael Müller, CEO der Baloise Schweiz, freut sich über die Neubesetzungen: "Mit der internen Nachbesetzung der beiden vakanten Stellen in der Geschäftsleitung konnte die Baloise erneut ihre ausgezeichnete Nachwuchsförderung unter Beweis stellen. Mit Thomas Schöb und Yannick Hasler haben wir nach einem anspruchsvollen Evaluationsprozess mit internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten zwei talentierte und fähige Kollegen nominiert. Mit ihrem Tatendrang und ihrer Innovationskraft werden sie gemeinsam mit der ganzen Geschäftsleitung dazu beitragen, dass die Baloise in der Schweiz weiter prosperiert und sich auch künftig gänzlich in den Dienst unserer Kunden stellt."

Weitere Informationen

Medienmitteilung auf www.baloise.com

CV Thomas Schöb

CV Yannick Hasler

Übersicht über alle Innovationen der Baloise Group

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Datenschutz

Bei der Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgesetzgebung möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'200 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.