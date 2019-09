The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSR13 WI BANK HESS IS.19/37 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YPE76 MTU AERO ENG.WA 19/27 BD00 BON EUR N

CA ALVD XFRA DE000A2YPFA1 ALLIANZ SUB 2019/2049 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S93 DZ BANK IS.A1159 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35G8 LB.HESS.THR.CARRARA09E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35H6 LB.HESS.THR.CARRARA09F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35T1 LB.HESS.THR.CARRARA09N/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XW3 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013448669 RCI BANQUE 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2047619064 POSTNL 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052474678 EIB 19/26 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA XS2053846262 ALTICE FRAN. 19/28 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2054539627 ALTICE FRAN. 19/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2054600718 LLOYDS BANK 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2054626358 GLAXOSM.CAP. 19/21 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2054626515 GLAXOSM.CAP. 19/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2054626788 GLAXOSM.CAP. 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055089457 UNICREDIT 19/29 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055089960 MET.LIFE F.I 19/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055190172 BCO SABADELL 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA 0SEA XFRA AU0000050981 SEZZLE INC. CDIS/1/1 EQ00 EQU EUR N

CA 21MA XFRA CA32086A2065 FIRST MEXICAN GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA M3V XFRA DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA GXT XFRA US0092071010 AIR T. INC. DL-,25 EQ00 EQU EUR N