FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

V3ET XFRA NL0010731816 THINK EUROP.EQUITY U.ETF 0.410 EUR