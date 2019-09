FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QA9 XFRA AU000000ACL6 ALCHEMIA LTD

GET XFRA FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 0,16