FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.09.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CTI XFRA HK0308001558 CHINA TRAVEL INTL

U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

JGA XFRA KYG513831001 JIANGNAN GROUP LTD HD-,01