Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf nach dem starken Kursanstieg von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 109 auf 100 Euro gesenkt. Analyst John Ennis rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ab 2020 mit schleppenderem Wachstum in beiden Konzernbereichen, Consumer und Tesa. Die Abhängigkeit vom zuletzt großen Erfolg der Marke La Prairie werde zur Belastung./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 21:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-18/07:40

ISIN: DE0005200000