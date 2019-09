Die britische Investmentbank Barclays hat TLG Immobilien mit "Underweight" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Kauf einer Beteiligung an Aroundtown zu einer Prämie schränke die Optionen für die Weiterentwicklung des Portfolios ein, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Weiterentwicklung aber sei vor dem Einstieg bei Aroundtown einer der attraktiven Aspekte bei TLG gewesen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-09-18/07:52

ISIN: DE000A12B8Z4