Die britische Investmentbank Barclays hat Alstria Office mit "Overweight" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine konservative Bewertung des Portfolios biete weitere Wachstumschancen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch dürfte das Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche des Spezialisten für Gewerbeimmobilien ordentlich steigen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0LD2U1