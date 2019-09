Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird wahrscheinlich auf ihrer geldpolitischen Sitzung den Leitzins senken, höchstwahrscheinlich um 25 Basispunkte, weil der Handelsstreit zwischen den USA und China die globalen Wirtschaftsaussichten eintrübt. Die Idee einer aggressiven Senkung um 50 Punkte findet innerhalb der Zentralbank wenig Unterstützung. Allerdings preisen die Zinsterminmärkte eine derartige Zinssenkung nur noch zu gut 50 Prozent ein - auch, nachdem zuletzt wieder positivere US-Konjunkturdaten gemeldet wurden. Zum Ende der Vorwoche waren es noch rund 85 Prozent. Während die marktbestimmten Zinssätze gefallen sind, was einen düsteren Ausblick auf Wachstum und Inflation signalisiert, glauben viele US-Währungshüter, dass die zehnjährige US-Expansion in gemäßigtem Tempo fortgesetzt werden kann und die Inflation allmählich auf ihr Ziel von 2 Prozent steigen wird. Fed-Chef Jerome Powell hatte im Juli auf ein schwächeres globales Wachstum, die Handelsunsicherheit und eine gedämpfte Inflation verwiesen, als die Fed den Leitzins um 25 Punkte auf das aktuelle Niveau von 2,00 bis 2,25 Prozent senkte.

Bei seiner Rede in Jackson Hole hatte Powell erhöhte Risiken eingeräumt, dabei aber keine aggressive Lockerung signalisiert, denn insgesamt läuft die US-Wirtschaft noch recht gut. Eine inverse Zinskurve schürt zwar Sorgen über eine Rezession, doch es könnte sich auch um ein Fehlsignal handeln, weil die Fed mittlerweile einen erheblichen Anteil der US-Staatsanleihen hält.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

- GB/Ryanair Holdings plc, 48-stündiger Streik der britischen Piloten

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise August Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +4,1% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +8,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 2,00% bis 2,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.369,50 -0,09 S&P-500-Future 3.004,20 -0,12 Nikkei-225 21.972,51 -0,13 Schanghai-Composite 2.986,63 0,29 +/- Ticks Bund -Future 172,78 -5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.372,61 -0,06 DAX-Future 12.389,00 -0,06 XDAX 12.388,15 -0,07 MDAX 25.958,01 -0,07 TecDAX 2.879,87 0,19 EuroStoxx50 3.521,26 0,08 Stoxx50 3.195,66 0,18 Dow-Jones 27.110,80 0,13 S&P-500-Index 3.005,70 0,26 Nasdaq-Comp. 8.186,02 0,40 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,83 -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Nullnummer am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch erneut mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Der wichtigste Termin des Tages ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die allerdings erst nach Handelsschluss in Europa bekannt gegeben wird. Die Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmen ist am Morgen verhältnismäßig dünn.

Rückblick: Gut behauptet - "Das Warten auf die US-Notenbank lähmt den Handel", sagte ein Marktteilnehmer. Dabei handelten die Marktteilnehmer den Trend der Vorwoche zurück: Das Geld floss wieder in konjunkturunabhängige Aktien, Zykliker und Banken litten dagegen unter Gewinnmitnahmen. Unter Druck gerieten die Ölwerte, deren Index um 0,8 Prozent zurückging. Die Ölpreise sackten um etwa 5 Prozent ab, nachdem bekannt geworden war, dass Saudi-Arabien die gestörte Produktion nach den Drohnenangriffen innerhalb von zwei bis drei Wochen schon wieder normalisieren will. Die Indizes der Versorger, der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller sowie der Pharmakonzerne zogen bis zu 1 Prozent an, auch Immobilienaktien tendierten fest. Die Aktien der Hersteller von Konsumgütern für den täglichen Bedarf sowie Technologietitel legten ebenfalls etwas zu. Dagegen verloren die zyklischen Autoaktien 1,2 Prozent, die Bankenwerte 2 und Rohstoffaktien 1,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Nachdem die EU-Kommission die Zerschlagung des Energieunternehmens Innogy durch RWE und Eon durchgewunken hatte, legten RWE um 1,7 und Eon um 0,2 Prozent zu. Es gebe "keine Anhaltspunkte" dafür, dass durch die Aufteilung der Geschäftsfelder Vertrieb und Kundenlösungen sowie bestimmter Vermögenswerte von Innogy in Deutschland "erheblicher Wettbewerbsdruck entfallen würde", teilte die Kommission mit. Größter DAX-Gewinner waren Vonovia mit einem Plus von 2,6 Prozent. Der Immobiliensektor wurde von günstigen Nachrichten gestützt. Instone Real Estate hat die Prognosen deutlich angehoben. Der Kurs schoss um knapp 6 Prozent nach oben. ADO Properties stiegen um 5,4 Prozent, weil das Unternehmen über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten verhandelt. Gedrückt durch eine Platzierung tendierte die Aktie des Online-Modehändlers Zalando fast 10 Prozent schwächer. Compugroup erholten sich um 5,2 Prozent. Das Unternehmen will Aktien im Wert von aktuell 48,4 Millionen Euro zurückkaufen.

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig hat sich laut einem Händler mit deutschen Aktien getan. TLG Immobilien stiegen um 0,2 Prozent auf 23,35 Euro, nachdem das Unternehmen drei neue Anleihen platziert und damit 1 Milliarde Euro eingenommen hatte. Das Geld dient der Finanzierung der geplanten Übernahme von Aroundtown. Siemens zeigten sich von einer Erhöhung des kurzfristigen Emittentenausfall-Ratings (IDR) durch die Ratingagentur Fitch wenig verändert bei 97,17 Euro. Deutsche Konsum REIT wurden rund 1 Prozent niedriger gestellt, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren mitgeteilt hatte.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück, zumal die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung weiter sank. Am Zinsterminmarkt lag sie am Dienstag zuletzt bei nur noch 47 Prozent, verglichen mit rund 65 Prozent am Vortag und fast 90 Prozent zum Ende der Vorwoche. Zur weiter sinkenden Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung trugen neue positive Konjunkturdaten bei. Die US-Industrieproduktion wuchs im August um 0,6 Prozent, während Experten lediglich mit plus 0,2 Prozent gerechnet hatten. Das Thema des Vortags, die Attacken auf die saudische Ölindustrie, verlor als Belastungsfaktor etwas an Gewicht. Von stark nachgebenden Ölpreisen profitierten Fluglinien, während Ölwerte deutlich Federn ließen. American Airlines stiegen um 3,1 Prozent, Delta verbesserten sich um 0,5 Prozent. Im Ölsektor sackten Halliburton um 6,5 Prozent ab und Chesapeake Energy sogar um 14 Prozent. Der S&P-500-Energieindex büßte 1,5 Prozent ein - etwa die Hälfte seines Vortagesgewinns. Kraft Heinz gaben um 4,3 Prozent nach. Das Papier litt unter einem Paketverkauf des Beteiligungsunternehmens 3G Capital.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:23 EUR/USD 1,1064 -0,1% 1,1072 1,1055 EUR/JPY 119,73 +0,0% 120,87 119,59 EUR/CHF 1,0996 +0,0% 1,1025 1,0985 EUR/GBR 0,8862 +0,1% 0,8975 0,8854 USD/JPY 108,21 +0,1% 107,74 108,17 GBP/USD 1,2485 -0,1% 1,2500 1,2487 USD/CNY 7,0872 -0,1% 7,0918 7,0927 Bitcoin BTC/USD 10.220,00 0,11 10.327,25 10.212,23

Der Dollar gab die Gewinne vom Vortag zum Euro wieder ab. Der Euro notierte zuletzt knapp unter 1,1070 Dollar. Das gleiche Bild auch gegenüber anderen Währungen: Der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Am Montag hatte der Greenback stark von der Entwicklung in Saudi-Arabien und am Ölmarkt profitiert. Mit der teilweisen Entspannung dort und vor der erwarteten geldpolitischen Lockerung kam er nun wieder zurück.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,07 59,34 -0,5% -0,27 +23,0% Brent/ICE 64,59 64,55 +0,1% 0,04 +16,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 18, 2019 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.