Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 71 auf 68 Franken gesenkt. Vor allem für die Marke Cartier begeisterten sich chinesische Konsumenten nicht mehr so sehr, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Großbank. Cartier aber stehe für rund vier Fünftel des operativen Gewinns (Ebit) des Luxusgüterherstellers. Der chinesische Markt wiederum mache rund 40 Prozent des gesamten Umsatzes aus./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 15:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-09-18/08:12

ISIN: CH0210483332