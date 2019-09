Und hier passt es. Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat es jetzt schriftlich: Softbank wird wichtiger Aktionär und (wichtiger) Kooperationspartner. Wirecard AG und eine Tochtergesellschaft der SoftBank Group Corp. (SoftBank) haben die Dokumente für die Ausgabe und Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen sowie die strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dies ist die Umsetzung der am 24. April durch Wirecard und der Softbank-Tochtergesellschaft unterzeichneten Absichtserklärung.. Bereits am 12.09.2019 Morgen konnte Wirecard ja ein letztendlich erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt vermelden. ...

