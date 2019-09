Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird wahrscheinlich auf ihrer geldpolitischen Sitzung den Leitzins senken, höchstwahrscheinlich um 25 Basispunkte, weil der Handelsstreit zwischen den USA und China die globalen Wirtschaftsaussichten eintrübt. Die Idee einer aggressiven Senkung um 50 Punkte findet innerhalb der Zentralbank wenig Unterstützung. Allerdings preisen die Zinsterminmärkte eine derartige Zinssenkung nur noch zu gut 50 Prozent ein - auch, nachdem zuletzt wieder positivere US-Konjunkturdaten gemeldet wurden. Zum Ende der Vorwoche waren es noch rund 85 Prozent. Während die marktbestimmten Zinssätze gefallen sind, was einen düsteren Ausblick auf Wachstum und Inflation signalisiert, glauben viele US-Währungshüter, dass die zehnjährige US-Expansion in gemäßigtem Tempo fortgesetzt werden kann und die Inflation allmählich auf ihr Ziel von 2 Prozent steigen wird. Fed-Chef Jerome Powell hatte im Juli auf ein schwächeres globales Wachstum, die Handelsunsicherheit und eine gedämpfte Inflation verwiesen, als die Fed den Leitzins um 25 Punkte auf das aktuelle Niveau von 2,00 bis 2,25 Prozent senkte.

Bei seiner Rede in Jackson Hole hatte Powell erhöhte Risiken eingeräumt, dabei aber keine aggressive Lockerung signalisiert, denn insgesamt läuft die US-Wirtschaft noch recht gut. Eine inverse Zinskurve schürt zwar Sorgen über eine Rezession, doch es könnte sich auch um ein Fehlsignal handeln, weil die Fed mittlerweile einen erheblichen Anteil der US-Staatsanleihen hält.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +4,1% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +8,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 2,00% bis 2,25%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 3.004,20 -0,12% Nikkei-225 21.959,90 -0,19% Hang-Seng-Index 26.762,22 -0,10% Kospi 2.072,05 +0,47% Shanghai-Composite 2.989,21 +0,37% S&P/ASX 200 6.677,90 -0,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Das Warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf dominiert das Geschehen. Allgemein wird von der Fed eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet, allerdings ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit dafür zuletzt deutlich gesunken. Von den Ölpreisen kommen zunächst keine neuen Impulse. Hier hat sich die Lage nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag wieder beruhigt. Da waren die Preise deutlich gefallen angesichts von Meldungen, wonach Saudi-Arabien nach den Angriffen am Wochenende auf Ölförderanlagen relativ schnell wieder das alte Produktionsniveau erreichen wird. In Tokio bremsen deutlich unter den Erwartungen ausgefallene Exportdaten. Bei den Einzelwerten verzeichnen Ölaktien teils kräftige Verluste. Sie reagieren damit auf den Rücksetzer bei den Ölpreisen, zu dem es am Dienstag erst deutlich nach dem Handelsende in Asien gekommen war. Sony büßen 2,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat bereits zum dritten Mal ein Ansinnen des Hedgefonds Third Point zurückgewiesen, das Geschäft mit Bildsensoren abzutrennen. Für die Aktie des Apple-Zulieferes AAC geht es in Hongkong um über 10 Prozent nach oben. Sunny Optical ziehen um 0,6 Prozent an. Händler verweisen dazu auf Analystenkommentare, wonach die Nachfrage nach den neuesten iPhone-Modellen besser sein soll als bei den Vorgängern.

US-NACHBÖRSE

Deutliche Verluste fuhren die Aktien von FedEx und Adobe ein, nachdem beide QUartalszahlen vorgelegt hatten (siehe unten). Der FedEx-Kurs sackte auf Nasdaq.com um 9,4 Prozent ab, Adobe verloren 2,8 Prozent. Chewy wurden um 3,8 Prozent nach unten genommen. Der Anbieter von Tiernahrung und weiteren Produkten für Haustiere, der im Juni an die Börse gekommen war, hatte für das zweite Quartal einen Verlust von 82,9 Millionen Dollar ausgewiesen, verglichen mit einem Minus von 63,1 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz fiel einen Tick höher aus als Analysten geschätzt hatten, während das bereinigte Ergebnis die Konsenserwartung knapp verfehlte. Steel Dynamics sagte einen niedrigeren Gewinn für sein drittes Quartal voraus als erwartet und begründete dies mit sinkenden Preisen für Stahlblech und geringeren Auslieferungen. Der Kurs fiel um 2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.110,80 0,13 33,98 16,22 S&P-500 3.005,69 0,26 7,73 19,90 Nasdaq-Comp. 8.186,02 0,40 32,47 23,37 Nasdaq-100 7.888,79 0,46 36,37 24,63 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 830 Mio 909 Mio Gewinner 1.569 1.593 Verlierer 1.387 1.345 Unverändert 101 98

Gut behauptet - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück, zumal die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung weiter sank. Am Zinsterminmarkt lag sie zuletzt bei nur noch 47 Prozent, verglichen mit rund 65 Prozent am Vortag und fast 90 Prozent zum Ende der Vorwoche. Zur weiter sinkenden Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung trugen weitere positive Konjunkturdaten bei. Die US-Industrieproduktion wuchs im August um 0,6 Prozent, während Experten lediglich mit plus 0,2 Prozent gerechnet hatten. Das Thema des Vortags, die Attacken auf die saudische Ölindustrie, verlor als Belastungsfaktor etwas an Gewicht. Von stark nachgebenden Ölpreisen profitierten Fluglinien, während Ölwerte deutlich Federn ließen. American Airlines stiegen um 3,1 Prozent, Delta verbesserten sich um 0,5 Prozent. Im Ölsektor sackten Halliburton um 6,5 Prozent ab und Chesapeake Energy sogar um 14 Prozent. Der S&P-500-Energieindex büßte 1,5 Prozent ein - etwa die Hälfte seines Vortagesgewinns. Kraft Heinz gaben um 4,3 Prozent nach. Das Papier litt unter einem Paketverkauf des Beteiligungsunternehmens 3G Capital.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,72 -3,7 1,76 52,3 5 Jahre 1,67 -3,5 1,70 -25,8 7 Jahre 1,75 -3,3 1,78 -50,1 10 Jahre 1,81 -4,0 1,85 -63,9 30 Jahre 2,27 -4,4 2,32 -79,3

Am Anleihemarkt zogen die Kurse vor der Zinsentscheidung an, die Zehnjahresrendite gab um 3,5 Basispunkte nach auf 1,81 Prozent. Seit Anfang des Monats waren die Renditen deutlich gestiegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.27 % YTD EUR/USD 1,1065 -0,1% 1,1072 1,1011 -3,5% EUR/JPY 119,73 +0,0% 119,71 119,10 -4,8% EUR/GBP 0,8859 +0,0% 0,8857 0,8875 -1,6% GBP/USD 1,2490 -0,1% 1,2501 1,2407 -2,0% USD/JPY 108,22 +0,1% 108,12 108,18 -1,3% USD/KRW 1191,70 +0,4% 1187,48 1189,96 +6,9% USD/CNY 7,0862 -0,1% 7,0918 7,0926 +3,0% USD/CNH 7,0819 -0,0% 7,0852 7,0890 +3,1% USD/HKD 7,8283 +0,1% 7,8228 7,8244 -0,1% AUD/USD 0,6849 -0,3% 0,6868 0,6838 -2,8% NZD/USD 0,6338 -0,3% 0,6359 0,6331 -5,6% Bitcoin BTC/USD 10.203,89 -0,0% 10.208,50 10.205,89 +174,3%

Der Dollar gab die Gewinne vom Vortag zum Euro wieder ab. Der Euro notierte zuletzt knapp unter 1,1070 Dollar. Das gleiche Bild auch gegenüber anderen Währungen: Der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Am Montag hatte der Greenback stark von der Entwicklung in Saudi-Arabien und am Ölmarkt profitiert. Mit der teilweisen Entspannung dort und vor der erwarteten Geldpolitischen Lockerung kam er nun wieder zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,03 59,34 -0,5% -0,31 +22,9% Brent/ICE 64,53 64,55 -0,0% -0,02 +16,5%

Die Ölpreise gaben fast die Hälfte ihrer massiven Vortagesgewinne wieder ab, weil Saudi-Arabien offenbar das alte Produktionsniveau schneller als erwartet wieder herstellen kann. So soll der staatliche Ölkonzern Aramco kurz davor stehen etwa 70 Prozent der ausgefallenen Fördermenge von 5,7 Millionen Barrel pro Tag wieder nach oben zu pumpen. Die volle Förderkapazität soll laut Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Ende den Monats wieder stehen. WTI-Öl verbilligte sich um 6,0 Prozent auf 59,13 Dollar je Barrel, Brent fiel um 7,3 Prozent auf 64,07 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.502,09 1.503,10 -0,1% -1,02 +17,1% Silber (Spot) 17,89 18,03 -0,8% -0,14 +15,4% Platin (Spot) 940,92 942,00 -0,1% -1,08 +18,1% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,1% +0,00 -1,3%

Gold bewegte sich nach den Gewinnen des Vortags seitwärts und pendelte um 1.500 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT DINESTAG 20.00 UHR

ISRAEL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 18, 2019 01:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.