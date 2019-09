Die Schweizer Großbank UBS hat Kering von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 515 auf 550 Euro angehoben. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16 auf Basis der Schätzungen für 2020 sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken ansprechend, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erhebungen von UBS zeigten, dass es für den Luxusgüterhersteller bei der Marke Guccci aufwärts gehe. Die Profitabilität dieser Marke sei die höchste in der Branche./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-09-18/08:36

ISIN: FR0000121485