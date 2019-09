Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 18.09.2019 Kursziel: EUR 8,60 (bislang EUR 9,30) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Kapitalmaßnahme, Auslizenzierung und CMO avisiert CO.DON steht in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Durchführung einer Kapitalmaßnahme, durch die dem Unternehmen Angabe gemäß ein niedriger zweistelliger Mio.-Euro-Betrag zufließen könnte. Weitere liquiditätsstärkende Maßnahmen betreffen die Auslizensierung von Spherox in weitere außereuropäische Staaten und der geplante Einstieg in das Contract Manufacturing, bei dem CO.DON als Vertragshersteller im Auftrag Dritter tätig wird. Angesichts einer leicht nach unten angepassten Umsatz-Guidance ermitteln wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten ein Kursziel von EUR 8,60 (Base Case-Szenario) statt bislang EUR 9,30 je Aktie. Wir bekräftigen unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19013.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

