Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hella von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem jüngsten Kursanstieg erscheine das Papier des Autozulieferers nun fair bewertet, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beließ sein Kursziel auf 45 Euro. Der Nachrichtenfluss dürfte gedämpft bleiben angesichts eines wohl schwachen Starts in das neue Geschäftsjahr 2019/20./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 07:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 08:04 / MESZ

ISIN DE000A13SX22

AXC0080 2019-09-18/08:50