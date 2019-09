London (ots) - Das 1999 gegründete Online-Reisebüro Expedia.de feiert seinen 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass macht es Reisenden besondere Geschenke, bei denen sich vieles um die Zahl 20 dreht.



Zwischen dem 19. September und dem 26. September 2019 finden Reisende auf https://www.expedia.de/g/rg/expedia20jahre exklusive Hotelangebote mit einer Ersparnis von mindestens 20%. Am Geburtstag selbst, dem 23. September, erhalten Expedia-Kunden die zehnfache Anzahl an PAYBACK Punkten auf Hotelbuchungen und haben zusätzlich die Möglichkeit, 20% Rabatt bei einer Hotelbuchung mit einem der Expedia Coupon Codes zu erhalten. Die Coupon Codes sind am 23. September auf Expedia.de verfügbar.



"Unser Ziel ist es, die Welt für deutsche Reisende in greifbare Nähe zu bringen und wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit 1999 Millionen von Deutschen geholfen haben, die Welt zu erkunden", sagte Björn Vöhl, Senior Direktor Market Management DACH & Nordeuropa bei der Expedia Group. "Mit unserer Geburtstagsaktion möchten wir uns bei unseren deutschen Kunden für die Unterstützung in den letzten 20 Jahre bedanken. Und natürlich freuen wir uns schon sehr darauf, was die nächsten 20 Jahre bringen werden".



Reiseanalysten von Expedia haben sich die Meilensteine der 20-jährigen Geschichte von Expedia.de angesehen. Dieser Rückblick hat folgende interessante Fakten zu den auf Expedia.de erfolgten Buchungen ergeben:



- Die USA sind die bevorzugte internationale Destination deutscher

Reisender. Lieblingsziel vor Ort: New York



- Bei Inlandsreisen steht Berlin als Ziel bei deutschen Reisenden an

erster Stelle



- In den letzten 20 Jahren sind mehr Reisende vom Frankfurter

Flughafen abgeflogen als von irgendeinem anderen deutschen Flughafen



- Seit dem Jahr 2001 hat nur eine Person einen Hin- und Rückflug nach

Nuuk in Grönland gebucht



- In den letzten 20 Jahren war die Strecke München-Hamburg die

beliebteste Inlandsflugstrecke



- Auf Expedia.de wurden Reisen in über 33.000 Städte in mehr als 200

Ländern bzw. Staaten und Provinzen gebucht. Über Expedia.de



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale. In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Flug & Hotel-Angeboten sowie Hotels, Mietwagen und Events & Tickets gibt es je ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt. Expedia.de wird von der Expedia Group betrieben.



