FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dünnem Volumen handelt der DAX-Future am Mittwoch im Verlauf knapp im Minus. Dabei ist zu erkennen, dass der Roll in den Dezember-Kontrakt langsam startet. Der Spread zwischen den Kontrakten beträgt momentan rund 21 Punkte. Nachdem dem September-Kontrakt im Bereich von 12.500 Punkten die Puste ausging, dürfte sich die Konsolidierung nach Einschätzung eines Derivate-Händlers fortsetzen. Am Abend würde dann die US-Notenbank mit der Zinsentscheidung die Karten neu mischen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.25 Uhr 21 auf 12.368 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.394 und das Tagestief bei 12.364 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.942 Kontrakte.

September 18, 2019 02:31 ET (06:31 GMT)

