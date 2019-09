Wasserstoff-Stationen für Südkorea und Kanada, ein Elektrolyseur für die Schweiz: Nel hat inzwischen viele Aufträge rund um den Globus erhalten. Doch ein Markt steht bis dato weniger im Fokus: China. Das könnte sich allerdings schlagartig ändern. Denn das Reich der MItte hat große Pläne - das Nel-Management will den Markt anpacken.So wird der Firmenlenker Jon André Løkke heute einen Überblick über die Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Norwegen an einer Wirtschaftshochschule in Oslo abhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...