Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Telefonica beteiligt sich mit 50 Prozent an Prosegur Alarm in Spanien. Der Anteil an der Sparte des Sicherheitsdienstleisters Prosegur SA Compania de Seguridad wird dabei mit 300 Millionen Euro bewertet, wie der spanische Telekomkonzern mitteilte.

Der Preis kann zu Teilen oder vollständig in eigenen Aktien bezahlt werden. Sollte sich Telefonica dafür entscheiden, so würde Prosegur ein neuer Anteilseigner.

September 18, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)

