Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen um die Entwicklung im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck auf deutsche Rentenpapiere vorerst gestoppt, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) könne sich behaupten, bislang sei er aber daran gescheitert, die 55-Tagelinie bei 173,26 zu überwinden. Auch von technischer Seite könne noch keine Entwarnung gegeben werden und die geldpolitische Entscheidung in den USA, bei der die Zinssenkungserwartungen weit gediehen seien, dürfte kaum für zusätzliche Unterstützung sorgen. Kurse oberhalb des Bereichs 173,26/31 würden aber Potenzial bis 173,97 eröffnen. Hier liege das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von Anfang bis Mitte September. Unterstützungen lokalisieren wir am unlängst markierten Tief bei 172,18 und um 172,00, so die Analysten der Helaba. Die Trading-Range liege bei 172,20 bis 173,30. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...