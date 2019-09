FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start im Minus dreht der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf ins Plus. Am Vormittag steht zunächst die Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe über 1,5 Milliarden Euro auf der Agenda, die nach EInschätzung von Marktteilnehmern auf eine rege Nachfrage treffen sollte.

Im späten Handel richtet sich der Blick der Anleihetrategen der DZ Bank gen Washington, wo das FOMC über den US-Leitzins entscheiden wird. Eine Senkung der Fed-Funds-Rate um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent gelte als ausgemachte Sache. Die US-Notenbank dürfte damit auf die steigenden wirtschaftlichen Risiken auch im Zusammenhang mit dem andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China reagieren. Auf Interesse dürfte daher auch das FOMC-Statement stoßen. Angesichts sich eintrübender Aussichten erwartet die DZ Bank bis Ende 2020 drei weitere Senkungen auf dann 1,0 bis 1,25 Prozent.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 172,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,95 Prozent und das Tagestief bei 172,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.412 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 58 Ticks auf 211,36 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 135,22 Prozent.

