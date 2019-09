In Deutschland wurden 2017 erneut weniger Getränke in Mehrwegflaschen verkauft. Nach der neuesten Auswertung für das Umweltbundesamt wurden 2017 43,6 Prozent der in Deutschland verbrauchten Getränke in Mehrweg- und ökologisch vorteilhaften Einweg-Verpackungen (MövE-Verpackungen) verpackt. Damit liegt der Mehrweganteil nach wie vor deutlich unter dem im Verpackungsgesetz vorgegebenen Ziel von 70 Prozent. ...

