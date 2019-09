Erfurt (ots) - Der Steinzeitjunge Tib und der Dinosaurier Tumtum werden trotz aller persönlichen Unterschiede, Vorurteile und Widerstände die besten Freunde. KiKA zeigt die neue Animationsserie "Tib & Tumtum" (KiKA/hr), die auf den erfolgreichen französischen Comics von Grimaldi und Bannister beruht, ab 21. September 2019 täglich um 19:00 Uhr.



Tib lebt mit seiner Familie und anderen Stammesbewohnern in der prähistorischen Zeit. Der aufgeweckte und neugierige Junge hat ein auffälliges Muttermal am Auge und wird deshalb von seinen Altersgenossen ausgegrenzt. Eines Tages trifft Tib auf den jungen T-Rex Tumtum, der genau wie er ein Geburtsmal im Gesicht trägt. Entgegen aller Warnungen freundet sich Tib mit Tumtum an und erlebt mit ihm viele spannende und teils waghalsige Abenteuer in der Natur. Das vermeintlich wilde Tier wird für ihn zu einem treuen Gefährten und sogar Lebensretter.



"Tib & Tumtum" zeigt den kindlichen, unverstellten Blick auf eine Freundschaft, die bedingungslos ist und in der vermeintliche Unterschiede keine Rolle spielen. Die Serie vermittelt universelle Werte wie Offenheit im Umgang mit Andersartigkeit, Selbstständigkeit und eine humorvolle Haltung gegenüber kleinen und großen Herausforderungen. Damit sollen Kinder bestärkt werden, dem Leben mit all seinen Facetten mutig zu begegnen.



"Eine einzigartige Mischung aus Abenteuer, Comedy und manchmal überraschend tiefen und emotionalen Momenten - das ist 'Tib & Tumtum'. Obwohl ein Junge der Titelheld der Serie ist, richtet sie sich an Jungen und Mädchen gleichermaßen, da auch viele starke weibliche Charaktere gezeigt werden. Damit vermittelt 'Tib & Tumtum' moderne Vorbilder und stärkt die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Die Serie überzeugt außerdem mit einem wunderschönen und aufwendig animierten Design", so Sebastian Debertin, Redaktionsleiter Fiktion und Programmakquisition bei KiKA.



"Tib & Tumtum" ist eine Koproduktion von KiKA, dem Hessischen Rundfunk, dem französischen Fernsehsender TF1 und der Animationsfirma GO-N Productions. Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Sebastian Debertin, Tina Sicker und Silke Haverkamp.



Seit dem 6. September ist "Tib & Tumtum" als Vorabpremiere im KiKA-Player und auf kika.de zu sehen.



Weitere Informationen, Folgen zur Ansicht und Fotos finden Sie auf www.kika.de und www.kika-presse.de.



