Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE nach der Zustimmung der EU-Kommission zum Eon betreffenden Tausch von Geschäftsaktivitäten mit Innogy und RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Deal dürfte bei RWE neue Werte freisetzen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Stromkonzern rücke damit zu einem der weltweit größten Produzenten von Erneuerbarer Energie auf./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-09-18/09:29

ISIN: DE0007037129