Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Nach dem Ölpreisschock vom Wochenende bleibt die Stimmung angespannt. Für etwas Beruhigung sorgt immerhin der Umstand, dass der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco die Ölproduktion in Saudi-Arabien bis Ende September wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...